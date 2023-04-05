Yamuna Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Tue, 22 Sep 2026 12:05 AM IST
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सालाना उर्स
रोजापीर दरगाह साढौरा में सालाना उर्स का आयोजन सुबह 10 बजे।
भंडारा
रामपुरा के श्री हनुमान मंदिर में आरती व भंडारा सुबह 10 बजे।
शिविर
निशुल्क चिकित्सा शिविर अटल पूर्वांचल सामुदायिक केंद्र गली नंबर दो में शाम 4 बजे।
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रोजापीर दरगाह साढौरा में सालाना उर्स का आयोजन सुबह 10 बजे।
भंडारा
रामपुरा के श्री हनुमान मंदिर में आरती व भंडारा सुबह 10 बजे।
शिविर
निशुल्क चिकित्सा शिविर अटल पूर्वांचल सामुदायिक केंद्र गली नंबर दो में शाम 4 बजे।