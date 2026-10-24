Yamuna Nagar News: सिटी में आज

विज्ञापन



साप्ताहिक सत्संग दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान हनुमान गेट जगाधरी में सुबह 8:30 बजे।

साप्ताहिक सत्संग दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान व्यासपुर में सुबह 9 बजे।

युवा महोत्सव

डीएवी गर्ल्स कॉलेज में युवा महोत्सव सुबह 10 बजे।

सत्संग