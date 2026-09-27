Yamuna Nagar News: सिटी में आज

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साप्ताहिक सत्संग दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आश्रम व्यासपुर में सुबह 8:30 बजे।

साप्ताहिक सत्संग दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आश्रम हनुमान गेट में सुबह 9 बजे।

मेला

रादौर गोगा मेड़ी पर मेला का आयोजन सुबह 10 बजे।

बैठक

भारतीय किसान यूनियन की बैठक धौडंग में सुबह 12 बजे।

कथा

गांव खेड़ी लक्खा सिंह में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 3 बजे।

सत्संग