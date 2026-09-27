Yamuna Nagar News: लोहगढ़ साहिब में बिजली पहुंचने पर जताई खुशी

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सरस्वतीनगर। सिखों की ऐतिहासिक रियासत किला लोहगढ़ साहिब में 56 वर्षों बाद हरियाणा बिजली निगम की ओर से बिजली सप्लाई शुरू किए जाने पर सिख समाज में खुशी की लहर है। शहीद मती दास एवं सती दास के वंशज, सिख समाज के आरक्षण की मांग को प्रमुखता से उठाने वाले पंडित रमेश शर्मा, अमरजीत सिंह कंग महलांवाली, पूर्व अध्यक्ष अमरपाल सिंह, मेजर सिंह कोत्तरखाना व भगवान पुरिया के नेतृत्व में समाज के प्रतिनिधियों ने साढौरा विधायक रेनू बाला एवं वरिष्ठ भाजपा नेता इंजीनियर ऋषिपाल चौधरी को सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया। संवाद