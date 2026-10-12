फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Goal of applications for INSPIRE Standard Award remains unfulfilled

Yamuna Nagar News: इंस्पायर मानक अवार्ड में आवेदन का लक्ष्य अधूरा

Mon, 12 Oct 2026 01:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Mon, 12 Oct 2026 01:36 AM IST
विज्ञापन
Goal of applications for INSPIRE Standard Award remains unfulfilled
जिला ​शिक्षा सदन। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

जगाधरी। वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए चल रही इंस्पायर मानक अवार्ड योजना के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने में विभाग पिछड़ गया है। आवेदन का अंतिम दिन शनिवार रहा। जिला निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया। इस बार विभाग की ओर से जिले को 1,800 विद्यार्थियों का आवेदन करवाने का लक्ष्य दिया गया था।
अवार्ड के लिए कुल 890 विद्यार्थियों का ही पंजीकरण हुआ है। इस योजना में ऐसे विचार, जिनसे समाज और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी समस्याओं का समाधान संभव हो, ऐसे विचारों को मंच दिया जाता है।
विज्ञापन

शिक्षाविद पूर्व प्राचार्य गोबिंद सिंह भाटिया, मोहम्मद सलीम, सर्वोदय गोयल ने कहा कि विद्यार्थियों के मन में आने वाले छोटे-छोटे विचार भी भविष्य में बड़े बदलाव का आधार बन सकते हैं। इंस्पायर मानक अवार्ड के तहत जिन विद्यार्थियों के विचारों का चयन होता है, उन्हें अपने विचार को मॉडल का रूप देने के लिए 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इससे विद्यार्थी अपने विचार को वास्तविक रूप देने के लिए जरूरी सामग्री जुटा सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

जिले को इंस्पायर मानक अवार्ड में आवेदन का लक्ष्य विद्यालयों की संख्या के अनुरूप ज्यादा था। पिछले वर्ष की तुलना में 30 फीसदी आवेदन ज्यादा हुए हैं। - विशाल सिंघल, जिला विज्ञान विशेषज्ञ।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed