फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Fraud

Yamuna Nagar News: नकली वीजा देकर 28 लाख की धोखाधड़ी का आरोप

Mon, 19 Oct 2026 01:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Mon, 19 Oct 2026 01:04 AM IST
विज्ञापन
Fraud
यमुनानगर। बेटे को इंग्लैंड का वर्क वीजा दिलाने और रिश्तेदार को कनाडा का विजिटर वीजा दिलाने के नाम पर 20 लाख रुपये और दो अन्य लोगों से भी बच्चों को विदेश भेजने के नाम पर आठ लाख रुपये की धोखधड़ी की गई। छछरौली थाना पुलिस ने दिल्ली निवासी इमिग्रेशन एजेंट राजीव अरोड़ा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
विज्ञापन


गांव मुस्बिल निवासी भरपूर सिंह ने शिकायत में बताया कि उन्होंने जून 2025 में अपनी बहन की बेटी के कनाडा के वीजा के लिए एजेंट को फाइल दी थी। इसके बाद अगस्त 2025 में बेटे गुरकीरत सिंह को इंग्लैंड भेजने के लिए भी उससे संपर्क किया। एजेंट ने दोनों कामों के नाम पर कुल 20 लाख रुपये ले लिए। लेकिन वीजा नहीं दिलाया। जनवरी 2026 में एजेंट ने बेटे के पासपोर्ट पर वीजा लगने की फोटो भेजी। जांच करने पर वीजा स्टीकर नकली मिला।
विज्ञापन

शिकायतकर्ता के अनुसार एजेंट ने पैसे लौटाने के लिए चेक दिए, लेकिन पहला चेक बाउंस हो गया। उसके दो दोस्तों मनोज कुमार और जोगिंद्र सिंह ने भी बच्चों को विदेश भेजने के लिए एजेंट को आठ लाख रुपये दिए थे। उनके साथ भी धोखाधड़ी हुई। छप्पर थाना प्रभारी प्रमोद कुमार ने बताया कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed