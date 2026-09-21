Yamuna Nagar News: जानकार बनकर की ढाई लाख रुपये की ठगी

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यमुनानगर। साइबर ठग ने विदेश से कॉल कर गांव रसूलपुर निवासी श्योराम को अपना जानकार बताकर ढाई लाख रुपये ठग लिए। आरोपी ने पहले उसे बातचीत में उलझाया और फिर अपने खाते में रकम ट्रांसफर करवा ली। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।पुलिस को दी शिकायत में श्योराम ने बताया कि 15 सितंबर को वह घर पर था। इसी दौरान उसके मोबाइल पर विदेशी नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले व्यक्ति ने उसे अपना जानकार बताते हुए बातचीत शुरू की। आरोपी ने बातों में उलझाकर श्योराम से ढाई लाख रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। उस समय आरोपी की बातों पर संदेह नहीं हुआ और खाते में रकम भेज दी।रकम ट्रांसफर होने के बाद आरोपी ने श्योराम को दोबारा फोन किया और उससे और पैसे की मांग की। इस पर उसे आरोपी की बातों पर शक हुआ। उसने फोन पर आरोपी से पैसे मांगने का कारण पूछा और पहले भेजी गई रकम के संबंध में भी बात की।इसके बाद आरोपी ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया। कई प्रयासों के बावजूद संपर्क नहीं होने पर उन्हें ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने साइबर क्राइम थाना पुलिस को मामले की शिकायत दी। पुलिस प्रवक्ता चमकौर सिंह का कहना है कि पुलिस ने शिकायत और प्रारंभिक जांच के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस लेनदेन से संबंधित जानकारी जुटा रही है और जिस खाते में रकम ट्रांसफर हुई, उसकी भी जांच की जा रही है।