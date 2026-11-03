ब्राह्मण समाज का शोषण नहीं बर्दाश्त, यूजीसी हो वापस : मांगेराम

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कार्यक्रम का शुभारंभ आदि बद्री के मुख्य पुजारी राजेश्वर शास्त्री और गुरुकुल के विद्यार्थियों द्वारा स्वस्तिवाचन के साथ किया गया। कार्यक्रम संचालन आयोजन समिति के वीरेंद्र त्यागी और जितेंद्र त्यागी ने किया। मुख्यातिथि मांगेराम त्यागी ने कहा कि ब्राह्मण समाज को अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए एकजुट होना होगा। उन्होंने सरकार और प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज का शोषण अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूजीसी से जुड़े कानूनों को वापस लेने और एससी-एसटी एक्ट पर पुनर्विचार करने की मांग भी उठाई।मार्केट कमेटी यमुनानगर के अध्यक्ष राकेश त्यागी सहित अन्य वक्ताओं ने भी समाज की एकजुटता पर जोर दिया। सम्मेलन के अंत में त्यागी ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष उमेश त्यागी और उनकी टीम ने मुजफ्फरनगर में भगवान परशुराम धर्मशाला के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की। वहीं, मांगेराम त्यागी को परसा भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान पुनीत त्यागी, पवन शर्मा पहलवान, जिले सिंह पिचौलिया, सतीश गौतम, जय भगवान शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। संवाद