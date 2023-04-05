Yamuna Nagar News: जिलास्तरीय अंडर-17 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन आज

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जगाधरी। मौसम के कारण शिक्षा विभाग की स्थगित चल रही जिलास्तरीय अंडर-17 क्रिकेट प्रतियोगिता राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खदरी में होगी। इसमें छह खंडों की टीमें भाग ले रही हैं। विजेता टीम को राज्यस्तरीय प्रतियोगिता के लिए भेजा जाएगा। राज्यस्तरीय प्रतियोगिता 11 से 13 सितंबर तक होनी है।बारिश के कारण मैदान में पानी भरने और पिच गीली होने के कारण प्रतियोगिता स्थगित करनी पड़ी थी। वहीं जिलास्तरीय प्रतियोगिता के बाद मंगलवार को राज्यस्तर के लिए टीम का गठन किया जाएगा। इसमें बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले सभी खिलाड़ियों को चुनकर जिले की टीम बनाई जाएगी। यदि विजेता टीम के सभी खिलाड़ी बेहतरीन होंगे तो उसी टीम को राज्यस्तर की प्रतियोगिता के लिए भेजा जाएगा।शहर के स्कूल के मैदान गीले होने के कारण प्रतियोगिता खदरी करवानी पड़ रही है। जिला खेल अधिकारी डॉ. गोपाल सिंह ने बताया कि अंडर-17 आयु वर्ग की क्रिकेट जिला टीम का गठन मंगलवार तक हो जाएगा। मंगलवार को सभी खिलाड़ियों के नाम फाइनल कर स्टेट के लिए भेजे जाएंगे।