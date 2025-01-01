Yamuna Nagar News: भजनों और पुराने गीतों ने मोह लिया मन

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यमुनानगर। सीनियर सिटीजन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन शास्त्री कॉलोनी की मासिक बैठक मंगलवार को सामुदायिक केंद्र में आयोजित की गई। बैठक में भजनों और पुराने गीतों ने सभी का मन मोह लिया।महासचिव हरीश कुमार ने एसोसिएशन को और मजबूत बनाने के लिए नए सदस्यों को जोड़ने की मुहिम चलाने पर जोर दिया। प्रधान केवल खरबंदा ने अतिथि आरके वोहरा, संजीव शर्मा और विनोद बावा का फूल-मालाएं पहनाकर स्वागत किया। नवरात्र के उपलक्ष्य में सुरिंदर सूरी, संजीव सेठी, सूरज लांबा और राकेश कुमार ने माता वैष्णो देवी के भजन प्रस्तुत किए।ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज एसोसिएशन के केंद्रीय संगठन सचिव आरके वोहरा ने सदस्यों के आपसी प्रेम, सहयोग और समर्पण की सराहना की। भजनों से वातावरण भक्तिमय हो गया। इसके बाद विनोद बावा ने पुराने सुरीले गीत सुनाकर सदस्यों को पुरानी यादों में खोने का अवसर दिया।सेवन सीज होटल के प्रोपराइटर संजीव शर्मा ने कहा कि सीनियर सिटीजन क्लब के सदस्य जब चाहें, उनके होटल में निशुल्क बैठक आयोजित कर सकते हैं। ब्रह्मस्वरूप भाटिया ने एसोसिएशन की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने और संस्था को नया स्वरूप देने के लिए सुझाव दिए। सदस्यों ने विचार-विमर्श के बाद सुझावों को मंजूरी। बैठक में कॉर्डिनेटर डीएन अरोड़ा, उपाध्यक्ष अशोक जल्होत्रा, कोषाध्यक्ष जसमेर सिंह समेत अन्य मौजूद रहे।