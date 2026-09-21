Yamuna Nagar News: भंडारे में श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Mon, 21 Sep 2026 12:58 AM IST
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सरस्वतीनगर। नगर के खेड़ा मंदिर में पिछले पांच दिनों से चल रहे पाठ के भोग पर रविवार को धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से खेड़े बाबा को स्नान करवाकर पूजा-अर्चना की और नए वस्त्र पहनाए। पंडित प्रमोद शर्मा व पंडित रिम्पी ने मंत्रोच्चारण के साथ हवन यज्ञ करवाया। मुख्य यजमान नंबरदार संजीव लाम्बा, यशपाल धीमान और सरपंच सुखराज सिंह सहित अन्य श्रद्धालुओं ने हवन में आहुतियां डालीं। भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजक तरसेम सैनी, अमित सैनी, जगदीश सैनी, सतपाल सैनी और अंकित सैनी सहित सेवादारों ने सेवा की। संवाद
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