Yamuna Nagar News: दीपक ने जीते मैन ऑफ द मैच के दो खिताब

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रादौर। हरियाणा टेनिस क्रिकेट लीग में रादौर के खिलाड़ी दीपक शर्मा उर्फ बिली ने प्री-क्वार्टर फाइनल और क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में बेहतरीन खेल दिखाते हुए लगातार दो बार मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया। बहादुरगढ़ में लीग की नीलामी के दौरान सोनीपत स्ट्राइकर्स ने दीपक शर्मा को 48 हजार रुपये की बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया था।टीम में चयन के बाद दीपक ने अपने खेल का दम दिखाया और दोनों नॉकआउट मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया। आयोजकों की ओर से उन्हें प्रत्येक मुकाबले में मैन ऑफ द मैच बनने पर 50 हजार रुपये की राशि देकर सम्मानित किया गया। दीपक शर्मा ने कहा कि खेलों में युवाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं। मेहनत, अनुशासन और लगन के दम पर युवा खेलों में अपना भविष्य बना सकते हैं।खिलाड़ी देश के लिए पदक जीतकर अपने परिवार, क्षेत्र और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। युवाओं को लक्ष्य निर्धारित कर नियमित अभ्यास करना चाहिए। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और खेल गतिविधियों से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि नशे की गिरफ्त में आकर युवा अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। युवाओं को नशे से बाहर निकलकर अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगानी चाहिए, ताकि वे समाज और देश की प्रगति में योगदान दे सकें।