Yamuna Nagar News: गायन, नृत्य, मिमिक्री और अभिनय में मचाई धूम

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जगाधरी। महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय में चल रहा दो दिवसीय टैलेंट शो संपन्न हो गया। दूसरे दिन विद्यार्थियों ने गायन, नृत्य, वाद्य यंत्र वादन, मोनो एक्टिंग और मिमिक्री में प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों से महाविद्यालय परिसर में उत्साह और उमंग का माहौल रहा।विद्यार्थियों ने एकल गायन में स्वरों का जादू बिखेरा, जबकि समूह नृत्य में बेहतरीन तालमेल और ऊर्जा का प्रदर्शन किया। वाद्य यंत्र वादन में विद्यार्थियों ने संगीत प्रतिभा दिखाई। मोनो एक्टिंग और मिमिक्री में प्रतिभागियों ने अभिनय, संवाद अदायगी और विभिन्न आवाजों की नकल कर दर्शकों का मनोरंजन किया।एकल नृत्य में भी विद्यार्थियों ने मंचीय आत्मविश्वास और आकर्षक प्रस्तुतियों से सभी को प्रभावित किया। प्राचार्या डॉ. करुणा ने कहा कि टैलेंट शो विद्यार्थियों को अपनी छिपी प्रतिभा पहचानने और उसे मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर देता है। ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, टीम भावना और रचनात्मक सोच विकसित करने में सहायक हैं।कार्यक्रम संयोजक डॉ. वीरा और सह-संयोजक प्रो. सीमा जैन की देखरेख में कार्यक्रम हुआ। निर्णायक मंडल में डॉ. अनीता ढींगरा, डॉ. राखी और प्रोफेसर हेमराज कोशिश शामिल रहे।विजेताओं को किया पुरस्कृतवाद्य यंत्र वादन में कार्तिकेय प्रथम, सोनी द्वितीय और हरकबीर सिंह तृतीय रहे। मोनो एक्टिंग में कुणाल वर्मा प्रथम, दृष्टि तनेजा द्वितीय और मृदु विग तृतीय रहे। गायन में मृदु विग प्रथम, सोहनी द्वितीय और शारदा तृतीय रहीं। एकल नृत्य में अभिमन्यु प्रथम, लकी सैनी द्वितीय और टिंकी तृतीय रहीं। समूह नृत्य में भूमिका एवं ग्रुप ने प्रथम स्थान हासिल किया। मिमिक्री में कुणाल वर्मा प्रथम रहे। विजेताओं को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वालों को 900, 750 और 600 रुपये का पुरस्कार दिया गया।