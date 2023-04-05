Yamuna Nagar News: लापता युवक का शव इंद्री के पास नहर से बरामद
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Tue, 22 Sep 2026 12:39 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। चार दिन से लापता 35 वर्षीय युवक राजकुमार का शव रविवार को करनाल के इंद्री के पास पश्चिमी यमुना नहर से बरामद हुआ। पुलिस ने पोस्टमार्टम के शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
राजकुमार शांति कॉलोनी में चिट्टा मंदिर के नजदीक अपने भाई-भाभी के साथ रहता था और एक फैक्टरी में काम करता था। उसकी पत्नी और दो बच्चे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रहते हैं। भाई राजेश कुमार ने बताया कि 17 सितंबर की रात घर से जाने के बाद राजकुमार नहीं लौटा। काफी देर तक इंतजार करने के बाद परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। रिश्तेदारों, परिचितों और आसपास के इलाकों में खोजबीन की गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया और नहर में भी तलाश कराई गई।
रविवार को इंद्री के पास पश्चिमी यमुना नहर में स्थानीय गोताखोरों को एक शव बहता दिखाई दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। पहचान के लिए परिजनों को बुलाया गया, जिन्होंने शव की शिनाख्त राज कुमार के रूप में की। परिजनों का कहना है कि राजकुमार नहर में किस परिस्थिति में गिरा, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। शहर यमुनानगर थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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यमुनानगर। चार दिन से लापता 35 वर्षीय युवक राजकुमार का शव रविवार को करनाल के इंद्री के पास पश्चिमी यमुना नहर से बरामद हुआ। पुलिस ने पोस्टमार्टम के शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
राजकुमार शांति कॉलोनी में चिट्टा मंदिर के नजदीक अपने भाई-भाभी के साथ रहता था और एक फैक्टरी में काम करता था। उसकी पत्नी और दो बच्चे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रहते हैं। भाई राजेश कुमार ने बताया कि 17 सितंबर की रात घर से जाने के बाद राजकुमार नहीं लौटा। काफी देर तक इंतजार करने के बाद परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। रिश्तेदारों, परिचितों और आसपास के इलाकों में खोजबीन की गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया और नहर में भी तलाश कराई गई।
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रविवार को इंद्री के पास पश्चिमी यमुना नहर में स्थानीय गोताखोरों को एक शव बहता दिखाई दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। पहचान के लिए परिजनों को बुलाया गया, जिन्होंने शव की शिनाख्त राज कुमार के रूप में की। परिजनों का कहना है कि राजकुमार नहर में किस परिस्थिति में गिरा, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। शहर यमुनानगर थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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