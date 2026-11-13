Yamuna Nagar News: कॉलेज में रक्तदान शिविर 19 को
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:58 PM IST
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:58 PM IST
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रादौर। जेएमआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में 19 नवंबर को सुबह 10 बजे सेठ विजय कुमार के जन्मदिवस पर 29वें रक्तदान मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम अपनी सेवाएं प्रदान करेंगी। कॉलेज के निदेशक डॉ. एसके गर्ग ने कहा कि हर वर्ष सेठ विजय कुमार के जन्मदिवस पर कॉलेज में रक्तदान मेले का आयोजन किया जाता है। रक्तदान महादान है। रक्तदान करने से मनुष्य के शरीर पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता।
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