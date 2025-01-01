Yamuna Nagar News: आकाश बने मिस्टर और मोक्षिता मिस फ्रेशर

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यमुनानगर। गुरु नानक खालसा कॉलेज के लोक प्रशासन विभाग में एमए अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की ओर से एमए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के स्वागत में समारोह करवाया गया। समारोह में आकाश को मिस्टर व मोक्षिता को मिस फ्रेशर चुना गया।वहीं धर्म को मिस्टर व आशा को मिस ईव चुना गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नए विद्यार्थियों को महाविद्यालय के शैक्षणिक व सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ना रहा। विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी रचनात्मक व कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया।कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने विभिन्न रंगारंग प्रस्तुतियों से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने गायन, नृत्य, लोक परंपरा की शानदार प्रस्तुतियां दीं। प्राचार्य डॉ. अरविंद्र सिंह भल्ला ने सभी विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए।लोक प्रशासन विभागाध्यक्ष डॉ. इकबाल सिंह ने विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन आपसी सहयोग, आत्मविश्वास और सामूहिक भावना को बढ़ावा देते हैं। इस दौरान डॉ. बलजीत सिंह, राजनीति विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. पायल लांबा, प्रो. डॉ. नेहा सहित अन्य सभी प्राध्यापक व विद्यार्थी मौजूद रहे।