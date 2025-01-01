Yamuna Nagar News: दस खेलों में 600 खिलाड़ियों ने दिखाया दम

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जगाधरी। खेल महाकुंभ की राज्यस्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए जिले के खिलाड़ियों का चयन करने के लिए मंगलवार को जिलास्तरीय प्रतियोगिता के दूसरे दिन खेलों में करीब 600 खिलाड़ियों ने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बुधवार को प्रतियोगिता का अंतिम दिन रहेगा।जिलास्तरीय प्रतियोगिता विभिन्न 30 खेलों के खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखा रहे। पहले दिन और दूसरे दिन दस-दस खेलों की प्रतियोगिताएं संपन्न करवाई गई। बुधवार को शेष दस खेलों की प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्यस्तरीय खेल महाकुंभ में जिले का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा।खिलाड़ियों के ट्रायल और प्रतियोगिताएं जिला खेल अधिकारी शिल्पा गुप्ता के नेतृत्व में करवाई गईं। दूसरे दिन तेजली खेल परिसर में बैडमिंटन, बॉक्सिंग, फेंसिंग, फुटबॉल, महिला हॉकी, लॉन टेनिस, कुश्ती, कबड्डी, भारोत्तोलन और जिम्नास्टिक की प्रतियोगिताएं करवाई गईं। वहीं, सरस्वती पब्लिक स्कूल में शूटिंग के लिए खिलाड़ियों की प्रतियोगिता करवाई गई।जिलास्तर पर शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्यस्तरीय प्रतियोगिता के लिए भेजा जाएगा खिलाड़ियों के प्रदर्शन, खेल कौशल और प्रतिस्पर्धा में उनकी क्षमता के आधार पर बेहतर खिलाड़ियों को अगले स्तर पर खेलने का अवसर मिलेगा। प्रतियोगिताओं के दूसरे दिन खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिला।विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों ने अपनी क्षमता और मेहनत का प्रदर्शन किया। जिला खेल विभाग की ओर से खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ाया जा रहा है। मंगलवार और बुधवार को भी विभिन्न खेलों की स्पर्धाएं करवाई जाएंगी। इनसे चयनित खिलाड़ी राज्यस्तरीय खेल महाकुंभ में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।आज होंगी इन खेलों की प्रतियोगिताएंबुधवार को अंतिम दिन तेजली खेल परिसर में हैंडबॉल, ताइक्वांडो, क्रिकेट, खो-खो, वॉलीबॉल, जूडो, रोइंग और कैनोइंग की प्रतियोगिताएं व ट्रायल करवाए जाएंगे। जीएसएस तलाकौर में नेटबॉल और वॉलीबॉल के ट्रायल लिए जाएंगे। ट्रायल में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन्मतिथि प्रमाण पत्र व परिवार पहचान पत्र साथ लाना होगा। दूसरे जिलों के खिलाड़ियों को बोनाफाइड व पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।