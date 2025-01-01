Yamuna Nagar News: युवा महोत्सव में प्रतिभा दिखाने जुटेंगे 400 विद्यार्थी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यमुनानगर। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 49वें जोनल युवा महोत्सव का डीएवी गर्ल्स कॉलेज में शुक्रवार को आगाज होगा। महोत्सव में 15 महाविद्यालय के 400 से ज्यादा विद्यार्थी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। 23 से 25 अक्तूबर तक होने वाले महोत्सव में गायन, नृत्य, नाटक, चित्रकला, वाद-विवाद सहित 39 प्रतियोगिताएं होंगी।डीएवी कॉलेज की प्राचार्य डॉ. सुरिंद्र कौर ने बताया कि प्रतिभागियों की प्रस्तुतियों के लिए चार मंच तैयार किए गए हैं। विद्यार्थियों को अपनी कला, रचनात्मकता और अभिव्यक्ति कौशल दिखाने का अवसर मिलेगा। महोत्सव के अंतिम दिन उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा।पहले दिन एकल शास्त्रीय नृत्य, कोरियोग्राफी, हरियाणवी लूर डांस और माइम के जरिये प्रतिभागी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। संस्कृत ड्रामा, फोक सांग जनरल, लाइट वोकल इंडियन, ग्रुप सांग जनरल, पुरुष डांस सोलो और हरियाणवी पॉप सांग प्रतियोगिताओं में संगीत व नृत्य का रंग देखने को मिलेगा। वहीं, ऑन द स्पॉट पेंटिंग, पोस्टर मेकिंग, रंगोली, प्रश्नोत्तरी और संस्कृत वाद-विवाद प्रतियोगिताएं होंगी।24 अक्तूबर को रसिया समूह नृत्य, सामान्य समूह नृत्य, एकांकी और मिमिक्री प्रतियोगिताएं होंगी। शास्त्रीय वाद्ययंत्र वादन, शास्त्रीय एकल गायन और भारतीय वाद्ययंत्रों की प्रस्तुतियां भी होंगी। महिला एकल नृत्य, हरियाणवी समूह गायन और हरियाणवी वाद्यवृंद के माध्यम से लोक संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी।मिट्टी से कलाकृति निर्माण, कार्टून निर्माण तथा हिंदी और अंग्रेजी वाद-विवाद प्रतियोगिताएं भी कराई जाएंगी। 25 अक्तूबर को पश्चिमी एकल गायन, पश्चिमी वाद्ययंत्र वादन, पश्चिमी समूह गायन और हरियाणवी समूह नृत्य प्रतियोगिताएं होंगी। हरियाणवी लघु नाटक व पारंपरिक रीति-रिवाजों की प्रस्तुतियां भी होंगी।