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सोनीपत। पीएमश्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुरथल अड्डा में शुक्रवार को खंड स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता हुई। विद्यार्थियों ने गायन, नृत्य, दृश्य कला और अन्य रचनात्मक विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का चयन आगामी प्रतियोगिताओं के लिए किया गया।खंड शिक्षा अधिकारी अनिल वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का संचालन कला उत्सव के नोडल अधिकारी अनिल गोयल के निर्देशन में किया गया। समन्वय की भूमिका डॉ. मोनिका दहिया और सुमन ने निभाई। खंड शिक्षा अधिकारी अनिल वर्मा और नोडल अधिकारी अनिल गोयल ने कहा कि कला उत्सव विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा निखारने और आत्मविश्वास के साथ मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है। राजेश, दर्शना, शशि प्रभा और स्नेह लता उपस्थित रहे।इन विद्यार्थियों ने बनाई जगहकक्षा छठी से आठवीं वर्ग- लोक एवं शास्त्रीय नृत्य: जीजीएसएसएस जुआं की सुनीता।- दृश्य कला 2डी: जीजीएसएसएस जुआं की ईशा और पीएमश्री जीएसएसएस सोनीपत की राशि।- दृश्य कला 3डी: पीएमश्री जीएसएसएस सोनीपत की इशिका।कक्षा 9वीं से 12वीं वर्ग- दृश्य कला 2डी: पीएमश्री जीएसएसएस सोनीपत की नंदिनी।- दृश्य कला 3डी : सीएमईईईजीएसएसएस मोहाना के अनिकेत।- लोक नृत्य: पीएमश्री जीएसएसएस बड़ौली की अंशिका, छाया, हर्षिता, पारि, शगुन, अंजलि, नेहा और परिधि।- थिएटर ग्रुप: जीजीएसएसएस जुआं की स्नेहा, रिया, कोमल, याशिका, तन्नू, तमन्ना, वंशिका और हिमांशी।- गायन: जीजीएसएसएस जुआं की मानवी, तनिषा, सयना, तानिया, निशु, मीनाक्षी, खुशबू और दिव्या।