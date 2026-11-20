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फोटो 10 से 13:संवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल में दो दिवसीय जिला युवा महोत्सव का शुक्रवार को समापन हुआ। इसमें हरियाणवी लोक संस्कृति और परंपराओं से सजी प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शिवानी, नूतन गौरी, प्रिया, मयंक मान, निकुंज शर्मा और निकिता ने प्रथम स्थान हासिल किया।समापन समारोह में मेयर राजीव जैन मुख्य अतिथि ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। जिला युवा महोत्सव में हुई चित्रकला प्रतियोगिता में शिवानी ने प्रथम, अमित मुखिया ने द्वितीय और उजमा नूर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कविता लेखन में नूतन गौरी प्रथम, मोहित द्वितीय और शिवाती तृतीय रहीं। लोक वाद्य संगीत प्रतियोगिता में प्रिया ने पहला, दिनेश ने दूसरा और अंकुर ने तीसरा स्थान हासिल किया।नुक्कड़ नाटक में मयंक मान प्रथम, वंशिका तुषीर द्वितीय और दीपिका तृतीय स्थान पर रहीं। सामूहिक लोकगीत प्रतियोगिता में निकुंज शर्मा ने प्रथम, मानसी ने द्वितीय और कामना ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं, सामूहिक लोकनृत्य प्रतियोगिता में निकिता प्रथम, साहिल द्वितीय और काफी तृतीय स्थान पर रहे। समारोह में पद्मश्री सम्मानित डॉ. संतराम देशवाल, प्रो. राजकला, प्राचार्य विक्रम सिंह और मेजर संजय श्योराण मौजूद रहे।