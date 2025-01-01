Sonipat News: धान सीजन सितंबर से शुरू, मंडी का प्लेटफॉर्म दिसंबर में होगा तैयार

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नई अनाज मंडी प्रदेश की बड़ी अनाज मंडियों में शामिल है। यहां हर सीजन में लाखों क्विंटल फसल पहुंचती है। बीते वर्ष मंडी में 28.99 क्विंटल धान की आवक हुई थी। क्षेत्र में किसान धान की अगेती किस्मों की भी खेती करते हैं। इनकी कटाई सितंबर में शुरू हो जाती है। इसके बाद किसान फसल लेकर मंडी पहुंचने लगते हैं।मार्केटिंग बोर्ड की ओर से मंडी में प्लेटफॉर्म का पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। नया शेड भी तैयार किया जा रहा है। सर्विस रोड जर्जर हालत में हैं। इन पर निर्माण का मलबा और सामग्री पड़ी हुई है। अधिकारियों के अनुसार काम दिसंबर तक पूरा होगा।किस्म आवक (क्विंटल)| पीआर | 1,31,755 || 1509 | 4,42,935 || शरबती | 490 || डीबी | 66,352 || 1121 | 22,57,781 || बाजरा | 16,279 || कपास | 6,952 |नई अनाज मंडी में जींद रोड और महम-जींद बाइपास रोड से फसल पहुंचती है। बाइपास रोड का पुनर्निर्माण कई वर्षों से अटका है। एजेंसी एक तरफ का काम करके छोड़ चुकी है। दूसरी तरफ रोड़ा पड़ा है। इससे वाहनों की आवाजाही एक तरफ से हो रही है। फसल सीजन में यहां ट्रैक्टरों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में जाम की स्थिति बनती है और वाहनों की कतार कई किलोमीटर तक पहुंच जाती है।किसानों की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म और शेड का निर्माण कराया जा रहा है। सर्विस रोड भी दुरुस्त किए जाएंगे। काम दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। आवक बढ़ने से पहले प्लेटफॉर्म को फसल डालने लायक बना दिया जाएगा। अधिक आवक होने पर निर्माण कार्य बंद करवा दिया जाएगा, ताकि किसानों को असुविधा न हो।