Sonipat News: खराब स्ट्रीट लाइटें ठीक कराने के लिए सौंपा पत्र

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संदीप सिंघल ने बताया कि गन्नौर गांव, शहीद मार्केट, नगर पालिका रोड, श्रीराम मार्केट, रेलवे रोड, जीटी रोड, फाटक पार क्षेत्र, बादशाही रोड, ढींगरा मार्केट, सुनारों वाली गली, पंजाबी मार्केट और शिव मार्केट समेत कई जगहों पर लाइटें लंबे समय से खराब हैं। रात में पर्याप्त रोशनी नहीं होने से नागरिकों को परेशानी होती है। दुकानदारों, महिलाओं, बुजुर्गों और वाहन चालकों को भी दिक्कत रहती है। जरूरत वाले स्थानों पर नई स्ट्रीट लाइटें लगवाई जाएं।

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गन्नौर। शहर में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को ठीक कराने की मांग को लेकर व्यापार मंडल गन्नौर के प्रधान संदीप सिंघल ने नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र सौंपा। उन्होंने शहर में स्ट्रीट लाइटों का सर्वे कराने की मांग की। साथ ही खराब लाइटों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक कराने को कहा।