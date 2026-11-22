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- काम शुरू होने से पहले जमीन का बाजार भाव देने पर जोरसंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। हाइटेंशन लाइनों के लिए अधिग्रहित जमीन का उचित मुआवजा देने और गन्ने के रेट बढ़ाने की मांग को लेकर प्रभावित किसानों ने रविवार को राई से विधायक कृष्णा गहलावत के प्रतिनिधि को मांगपत्र सौंपा। किसानों ने मांग की कि केंद्र सरकार की ओर से 6 अक्टूबर को जारी नई मुआवजा नीति के आधार पर हरियाणा सरकार गजट नोटिफिकेशन जारी करे, ताकि किसानों को जमीन का पारदर्शी और तर्कसंगत बाजार मूल्य मिल सके।किसान अभिमन्यु कोहाड़, रामदिया, रजनीश, राज सिंह, मुख्तयार, रविन्द्र मलिक, देवेंद्र का कहना है कि गुहणा गांव में 7 जून से हाइटेंशन लाइन के विरोध में धरना चल रहा है, जबकि सोहटी में चार गांवों के किसान करीब तीन महीने से आंदोलनरत हैं। सोहटी में धरने के दौरान कई बार किसानों को हिरासत में लिया गया और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। इसके बावजूद बिजली ग्रिड की ओर से निर्माण कार्य जारी रखा गया है।गुहणा धरने से जुड़े आंवली और बिलबिलान गांवों में भी काम शुरू कर दिया गया है। यहां विरोध कर रहे किसानों को भी हिरासत में लिया गया। प्रभावित किसान अब जिले के विधायकों को मांगपत्र सौंपकर सरकार तक अपनी मांग पहुंचा रहे हैं। किसानों की मांग है कि सरकार आगामी बैठक में किसान हितैषी मुआवजा नीति को मंजूरी दे। जमीन का उचित बाजार मूल्य निर्माण कार्य शुरू होने से पहले पारदर्शी तरीके से निर्धारित कर किसानों को भुगतान किया जाए, ताकि उन्हें अपनी जमीन के बदले न्यायसंगत मुआवजा मिल सके।