{"_id":"6295a58b72e2e555092c0ebf","slug":"man-commit-suicide-in-sonipat","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sonipat: न्याय नहीं मिलने से आहत युवक ने दी जान , जमीन पर फर्जीवाड़ा करके आरोपियों ने लिया था ऋण","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: निवेदिता वर्मा Updated Tue, 31 May 2022 10:51 AM IST