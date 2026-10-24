Sirsa News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sat, 24 Oct 2026 11:35 PM IST
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धार्मिक
सत्संग : जनता भवन रोड स्थित श्री श्याम बगीची में सत्संग शाम सात बजे।
रामायण पाठ : डबवाली में भगवान वाल्मीकि में रामायण पाठ सुबह 10 बजे।
सांस्कृतिक
त्रिवेणी महोत्सव : चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में 13वां त्रिवेणी महोत्सव सुबह 10 बजे।
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सत्संग : जनता भवन रोड स्थित श्री श्याम बगीची में सत्संग शाम सात बजे।
रामायण पाठ : डबवाली में भगवान वाल्मीकि में रामायण पाठ सुबह 10 बजे।
सांस्कृतिक
त्रिवेणी महोत्सव : चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में 13वां त्रिवेणी महोत्सव सुबह 10 बजे।