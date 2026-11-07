Sirsa News: अमेजन कंपनी का डिलीवरी ब्वॉय 15 लाख के 52 पार्सल लेकर भागा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sat, 07 Nov 2026 10:52 PM IST
विज्ञापन
गिरफ्तारी के बाद वारदात में तीन अन्य लोगों के शामिल होने का खुलासा किया
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। अमेजन कंपनी का एक डिलीवरी बॉय करीब 15 लाख रुपये कीमत के 52 पार्सल लेकर फरार हो गया। इन पार्सलों में आईफोन सहित अन्य कीमती सामान शामिल था। पुलिस ने आरोपी अनिरुद्ध को शनिवार को सिरसा से काबू कर लिया है।
कंपनी के एरिया मैनेजर गंगाधर की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। अनिरुद्ध कन्नौज, उत्तर प्रदेश का निवासी है। पूछताछ में उसने इस वारदात में तीन अन्य लोगों के शामिल होने का खुलासा किया।
गंगाधर ने बताया कि फतेहाबाद में कंपनी के दो युवकों ने तीन अक्तूबर को अनिरुद्ध को नौकरी पर रखवाया था। उसकी सिक्योरिटी राशि भी उन्हीं युवकों ने जमा करवाई थी। 31 अक्तूबर को अनिरुद्ध 52 पार्सल लेकर फरार हो गया था।
विज्ञापन
साजिश का खुलासा
अनिरुद्ध ने पूछताछ में बताया कि फतेहाबाद निवासी अजीत, पूर्व कर्मचारी जोगेंद्र और रतिया में सीएससी सेंटर चलाने वाले चंदर ने उसे उत्तर प्रदेश से फतेहाबाद बुलाया था। उसे एक लाख रुपये देने का लालच दिया गया था। 31 अक्तूबर को अजीत और उसके साथी गाड़ी लेकर सिरसा पहुंचे। अनिरुद्ध ने सभी पार्सल उन्हें सौंप दिए और चला गया। जांच अधिकारी अनिल कुमार का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। अमेजन कंपनी का एक डिलीवरी बॉय करीब 15 लाख रुपये कीमत के 52 पार्सल लेकर फरार हो गया। इन पार्सलों में आईफोन सहित अन्य कीमती सामान शामिल था। पुलिस ने आरोपी अनिरुद्ध को शनिवार को सिरसा से काबू कर लिया है।
कंपनी के एरिया मैनेजर गंगाधर की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। अनिरुद्ध कन्नौज, उत्तर प्रदेश का निवासी है। पूछताछ में उसने इस वारदात में तीन अन्य लोगों के शामिल होने का खुलासा किया।
विज्ञापन
गंगाधर ने बताया कि फतेहाबाद में कंपनी के दो युवकों ने तीन अक्तूबर को अनिरुद्ध को नौकरी पर रखवाया था। उसकी सिक्योरिटी राशि भी उन्हीं युवकों ने जमा करवाई थी। 31 अक्तूबर को अनिरुद्ध 52 पार्सल लेकर फरार हो गया था।
विज्ञापन
साजिश का खुलासा
अनिरुद्ध ने पूछताछ में बताया कि फतेहाबाद निवासी अजीत, पूर्व कर्मचारी जोगेंद्र और रतिया में सीएससी सेंटर चलाने वाले चंदर ने उसे उत्तर प्रदेश से फतेहाबाद बुलाया था। उसे एक लाख रुपये देने का लालच दिया गया था। 31 अक्तूबर को अजीत और उसके साथी गाड़ी लेकर सिरसा पहुंचे। अनिरुद्ध ने सभी पार्सल उन्हें सौंप दिए और चला गया। जांच अधिकारी अनिल कुमार का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।