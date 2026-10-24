फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   5 arrested in gambling

Sirsa News: वृद्धाश्रम में जुआ खेलते पांच गिरफ्तार, 7370 रुपये बरामद

Sat, 24 Oct 2026 11:46 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sat, 24 Oct 2026 11:46 PM IST
विज्ञापन
5 arrested in gambling
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

सिरसा। गांव कैरांवाली स्थित एक वृद्धाश्रम में पुलिस ने जुआ खेलते हुए पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 7370 रुपये की जुआ राशि बरामद की। आरोपियों के खिलाफ चौपटा थाना में जुआ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
यह कार्रवाई गुप्त सूचना मिलने के बाद की गई। सब इंस्पेक्टर हीरा सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ गांव माखोसरानी में गश्त पर थे। उन्हें गुप्त सूचना मिली। इसमें बताया गया कि गांव कैरांवाली के वृद्धाश्रम में कुछ व्यक्ति ताश के पत्तों से जुआ खेल रहे हैं।
विज्ञापन

इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तुरंत वृद्धाश्रम में दबिश दी। वहां एक कमरे में पांच व्यक्ति जुआ खेलते हुए मिले। पुलिस ने मौके से हवा सिंह, अशोक कुमार, विकास, रोहताश और अक्षय को गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए पांचों आरोपी हवा सिंह, अशोक कुमार, विकास, रोहताश और अक्षय हैं। ये सभी व्यक्ति गांव कैरांवाली के निवासी हैं। जांच अधिकारी हीरा सिंह के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed