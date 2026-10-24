Sirsa News: वृद्धाश्रम में जुआ खेलते पांच गिरफ्तार, 7370 रुपये बरामद

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सिरसा। गांव कैरांवाली स्थित एक वृद्धाश्रम में पुलिस ने जुआ खेलते हुए पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 7370 रुपये की जुआ राशि बरामद की। आरोपियों के खिलाफ चौपटा थाना में जुआ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।यह कार्रवाई गुप्त सूचना मिलने के बाद की गई। सब इंस्पेक्टर हीरा सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ गांव माखोसरानी में गश्त पर थे। उन्हें गुप्त सूचना मिली। इसमें बताया गया कि गांव कैरांवाली के वृद्धाश्रम में कुछ व्यक्ति ताश के पत्तों से जुआ खेल रहे हैं।इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तुरंत वृद्धाश्रम में दबिश दी। वहां एक कमरे में पांच व्यक्ति जुआ खेलते हुए मिले। पुलिस ने मौके से हवा सिंह, अशोक कुमार, विकास, रोहताश और अक्षय को गिरफ्तार कर लिया।पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए पांचों आरोपी हवा सिंह, अशोक कुमार, विकास, रोहताश और अक्षय हैं। ये सभी व्यक्ति गांव कैरांवाली के निवासी हैं। जांच अधिकारी हीरा सिंह के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।