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पीड़ित ने बताया कि 4 अगस्त 2026 को फेसबुक पर एआई और निवेश से संबंधित विज्ञापन देखकर उसने अपनी जानकारी साझा की थी। इसके बाद अलग-अलग नंबरों से फोन आने लगे। आरोपियों ने कंपनी से जुड़ा बताकर निवेश पर मोटा मुनाफा दिलाने का भरोसा दिया। राहुल नाम के व्यक्ति ने टेलीग्राम के जरिये संपर्क कर ट्रेडिंग के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों में रुपये जमा करवाए।पीड़ित ने 18 से 25 अगस्त के बीच कुल 9.20 लाख रुपये ट्रांसफर किए। आरोपियों ने निवेश पोर्टल पर रकम और मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाया, लेकिन पैसे निकालने पर रकम वापस नहीं मिली।बैंक खातों और मोबाइल नंबरों से खुलासाशिकायत के आधार पर पुलिस ने 31 अगस्त को मामला दर्ज किया था। जांच में बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और लेनदेन की पड़ताल के बाद संदीप को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब ठगी में शामिल अन्य आरोपियों और रकम के लेनदेन की जांच कर रही है।