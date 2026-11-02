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Rohtak News: बच्चों की सलामती के लिए महिलाओं ने रखा उपवास

Mon, 02 Nov 2026 02:53 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:53 AM IST
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Women observed a fast for the well-being of their children.

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सांपला। बच्चे छोटे हों या बड़े, मां को उनकी तरक्की और सलामती की चिंता हमेशा रहती है। रविवार को बच्चों की सलामती के लिए बुजुर्ग से लेकर युवा बहुओं तक ने अहोई अष्टमी का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ रखा। महिलाओं ने करवे भरे। ज्योति जलाकर पूजा और कथा की गई और अपने बच्चों की सलामती की दुआ मांगी। शाम को आसमान में तारे नजर आने के बाद व्रत खोला गया।


हरियाणा दिवस पर लगाया रक्तदान शिविर
सांपला कस्बे की अग्रसेन धर्मशाला में रविवार को आर्य समाज व पर्यावरण मित्र मंडली की ओर से हरियाणा दिवस पर रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में 40 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। सभी रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया। इसमें मास्टर राम कुमार, सूबेदार राजकुमार, रजनीश, नरेश दहिया नंबरदार, मनजीत, रामकेश, अनिल, सतपाल, निरंजन, परवीन आदि का सहयोग रहा।
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