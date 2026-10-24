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Rohtak News: कॉलेज में एबीवीपी की कार्यकारिणी गठन पर छात्र का निलंबन लिया वापस

Sat, 24 Oct 2026 10:38 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 10:38 PM IST
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Student's suspension revoked following the formation of an ABVP executive committee
24 सफीदों 6 छात्रों से बातचीत करते हुए थाना प्रभारी सतीश कुमार। स्रोत विद्यार्थी
सफीदों। शहर के राजकीय कॉलेज में शनिवार को छात्र प्रमोद के निलंबन को लेकर विद्यार्थियों ने हंगामा किया। प्रमोद एमए प्रथम वर्ष में अंग्रेजी विभाग के विद्यार्थी हैं। 22 अक्तूबर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की कार्यकारिणी का गठन करने के बाद कॉलेज प्रशासन ने उन्हें निलंबित कर दिया था। विद्यार्थियों के विरोध और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद कॉलेज प्रशासन ने करीब एक घंटे में निलंबन का फैसला वापस ले लिया।
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समाजसेवी अजीत पथरी ने बताया कि प्रमोद ने कॉलेज में विद्यार्थियों की समस्याओं को उठाने और उनके समाधान के लिए एबीवीपी की कार्यकारिणी गठित की थी। उनका कहना है कि कॉलेज में शौचालय, पीने के पानी और अन्य सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर विद्यार्थियों की आवाज उठाने के उद्देश्य से संगठन बनाया गया था। कार्यकारिणी गठन के बाद अध्यक्ष प्रमोद को निलंबित कर दिया गया जिससे विद्यार्थियों में नाराजगी फैल गई।
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सात सदस्यीय कमेटी ने मामला सुलझाया

विद्यार्थियों के प्रदर्शन की सूचना मिलने पर शहर थाना प्रभारी सतीश कुमार पुलिस टीम के साथ कॉलेज पहुंचे। उन्होंने विद्यार्थियों से बातचीत की और सात विद्यार्थियों की कमेटी गठित करवाई। कमेटी ने कॉलेज प्रशासन के साथ बैठक कर निलंबन वापस लेने पर चर्चा की। इसके बाद प्रशासन ने प्रमोद का निलंबन रद्द कर दिया।
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कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल सरला सहरावत ने बताया कि कॉलेज परिसर में झगड़े की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था। बातचीत के बाद निलंबन वापस ले लिया गया है। विद्यार्थियों ने भी कॉलेज प्रशासन को आश्वासन दिया कि परिसर में किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होने देंगे।
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