Rohtak News: कॉलेज में एबीवीपी की कार्यकारिणी गठन पर छात्र का निलंबन लिया वापस

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समाजसेवी अजीत पथरी ने बताया कि प्रमोद ने कॉलेज में विद्यार्थियों की समस्याओं को उठाने और उनके समाधान के लिए एबीवीपी की कार्यकारिणी गठित की थी। उनका कहना है कि कॉलेज में शौचालय, पीने के पानी और अन्य सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर विद्यार्थियों की आवाज उठाने के उद्देश्य से संगठन बनाया गया था। कार्यकारिणी गठन के बाद अध्यक्ष प्रमोद को निलंबित कर दिया गया जिससे विद्यार्थियों में नाराजगी फैल गई।विद्यार्थियों के प्रदर्शन की सूचना मिलने पर शहर थाना प्रभारी सतीश कुमार पुलिस टीम के साथ कॉलेज पहुंचे। उन्होंने विद्यार्थियों से बातचीत की और सात विद्यार्थियों की कमेटी गठित करवाई। कमेटी ने कॉलेज प्रशासन के साथ बैठक कर निलंबन वापस लेने पर चर्चा की। इसके बाद प्रशासन ने प्रमोद का निलंबन रद्द कर दिया।कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल सरला सहरावत ने बताया कि कॉलेज परिसर में झगड़े की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था। बातचीत के बाद निलंबन वापस ले लिया गया है। विद्यार्थियों ने भी कॉलेज प्रशासन को आश्वासन दिया कि परिसर में किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होने देंगे।