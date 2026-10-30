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Rohtak News: पार्किंग के दरवाजे पर ही रुकावट, राहगीरों को कैसे मिले जाम से राहत

Fri, 30 Oct 2026 02:52 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:52 AM IST
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Obstruction right at the parking entrance
01 : किला रोड पर बीच में खड़े वाहन। संवाद - फोटो : Archive
रोहतक। त्योहारी सीजन में किला रोड बाजार की रौनक बढ़ने के साथ ही पार्किंग व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। बाजार में दोपहिया वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित है फिर भी बीच बाजार में वाहन खड़े किए जा रहे हैं। वहीं भगत सिंह अंडरग्राउंड पार्किंग का रास्ता भी दोपहिया वाहनों और रेहड़ी-फड़ियों से घिरा है जिससे पार्किंग की सुविधा होने के बावजूद ग्राहकों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
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पार्किंग तक नहीं पहुंच पा रहे वाहन
बाजार के पास बनी भगत सिंह अंडरग्राउंड पार्किंग के लेकिन प्रवेश मार्ग पर ही दोपहिया वाहन खड़े होने और रेहड़ी-फड़ियां लगने से ग्राहकों के लिए पार्किंग तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है।

01 : किला रोड पर बीच में खड़े वाहन। संवाद

01 : किला रोड पर बीच में खड़े वाहन। संवाद- फोटो : Archive

01 : किला रोड पर बीच में खड़े वाहन। संवाद

01 : किला रोड पर बीच में खड़े वाहन। संवाद- फोटो : Archive

01 : किला रोड पर बीच में खड़े वाहन। संवाद

01 : किला रोड पर बीच में खड़े वाहन। संवाद- फोटो : Archive

01 : किला रोड पर बीच में खड़े वाहन। संवाद

01 : किला रोड पर बीच में खड़े वाहन। संवाद- फोटो : Archive

01 : किला रोड पर बीच में खड़े वाहन। संवाद

01 : किला रोड पर बीच में खड़े वाहन। संवाद- फोटो : Archive

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