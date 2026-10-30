Rohtak News: पार्किंग के दरवाजे पर ही रुकावट, राहगीरों को कैसे मिले जाम से राहत

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पार्किंग तक नहीं पहुंच पा रहे वाहन

बाजार के पास बनी भगत सिंह अंडरग्राउंड पार्किंग के लेकिन प्रवेश मार्ग पर ही दोपहिया वाहन खड़े होने और रेहड़ी-फड़ियां लगने से ग्राहकों के लिए पार्किंग तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। पार्किंग तक नहीं पहुंच पा रहे वाहनबाजार के पास बनी भगत सिंह अंडरग्राउंड पार्किंग के लेकिन प्रवेश मार्ग पर ही दोपहिया वाहन खड़े होने और रेहड़ी-फड़ियां लगने से ग्राहकों के लिए पार्किंग तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है।

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रोहतक। त्योहारी सीजन में किला रोड बाजार की रौनक बढ़ने के साथ ही पार्किंग व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। बाजार में दोपहिया वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित है फिर भी बीच बाजार में वाहन खड़े किए जा रहे हैं। वहीं भगत सिंह अंडरग्राउंड पार्किंग का रास्ता भी दोपहिया वाहनों और रेहड़ी-फड़ियों से घिरा है जिससे पार्किंग की सुविधा होने के बावजूद ग्राहकों को परेशानी उठानी पड़ रही है।