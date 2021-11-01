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शिकायत में नीशू रानी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने साथी पार्षदों के साथ मिलकर समिति में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजीपी को शिकायत दी थी। इसके बाद 16 सितंबर 2025 को फाइल जांच के लिए रोहतक में पंचायती राज विभाग की विजिलेंस टीम के पास पहुंची।आठ अक्तूबर 2025 को जांच टीम ने शिकायतकर्ताओं को तीन नवंबर 2025 को जांच के लिए बुलाया और उनसे लिखित में शिकायत भी ली। इसके बाद उन्होंने विजिलेंस से कई बार पूछा कि जांच कहां तक पहुंची। जांच टीम ने बताया कि पंचायत समिति महम से सारा रिकॉर्ड मांगा गया है।....कार्रवाई पूछने पर पता चला जांच बंद हो गईवाइस चेयरमैन का कहना है कि दोबारा जांच टीम से पता किया तो जांच बंद मिली। कारण पूछने पर अधिकारी ने बताया कि आप लोगों ने ही शपथ पत्र देकर जांच बंद करवाई है। शपथ पत्र न देने की बात कहने पर अधिकारी ने बताया कि मुख्य सतर्कता अधिकारी, विकास एवं पंचायत भवन चंडीगढ़ से आदेश आए हैं। चंडीगढ़ के अधिकारी ने बताया कि आदेश की प्रति 8 जनवरी 2026 को उनके पते पर भेजी गई थी। वाइस चेयरमैन के मुताबिक उन्हें प्रति नहीं मिली। अब उन्होंने आरटीआई से दस्तावेज निकलवाए हैं।.............रोहतक में बना फर्जी शपथ पत्र, वाइस चेयरमैन बोलीं-हस्ताक्षर नकलीशिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि शपथ पत्र रोहतक के हिमांशु सेठी से सोमवीर नाम के व्यक्ति ने 18 दिसंबर 2025 को खरीदा है। वे किसी सोमवीर को नहीं जानतीं और उन्होंने किसी शपथ पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। नोटरी बबीता ने बिना जांच-पड़ताल शपथ पत्र वेरिफाई कर दिया।चेयरमैन बोले-मेरे खिलाफ रची जा रही साजिशचेयरमैन नवनीत राठी का कहना है कि चुनाव में हारे पक्ष की ओर से उसी समय से उनकी बार-बार शिकायतें की जा रही हैं। विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद और अगस्त 2025 में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश हुई। तीन ब्लॉक समिति सदस्य उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वाइस चेयरपर्सन ने भी समिति के विकास कार्यों में बार-बार अड़चन डालने की कोशिश की है। उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है। जांच में सब स्पष्ट हो जाएगा।शिकायत के आधार पर ब्लॉक समिति चेयरमैन व एक अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। तथ्यों के आधार पर मामले में कार्रवाई की जाएगी।गौरव राजपुरोहित, एसपी रोहतक