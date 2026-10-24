फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Explain the adverse effects of harmful chemicals used in substance abuse

Rohtak News: नशे में इस्तेमाल होने वाले हानिकारक रसायनों के दुष्प्रभाव बताए

Sat, 24 Oct 2026 10:41 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 10:41 PM IST
विज्ञापन
Explain the adverse effects of harmful chemicals used in substance abuse
24जेएनडी19: महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. बबीता पवार सविता लाठर को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित कर
जींद। महर्षि जमदग्नि राजकीय महिला महाविद्यालय पिल्लू खेड़ा में नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्या डॉ. बबीता पवार की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में मुख्य वक्ता सविता लाठर ने नशे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं से नशे से दूर रहने और समाज में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। ओम प्रकाश चौहान ने भारतीय संस्कृति और संस्कारों के महत्व पर प्रकाश डाला। नेहरू युवा केंद्र के यूथ कोऑर्डिनेटर हरप्रीत ने युवाओं से नशामुक्त समाज के निर्माण में सहयोग देने की अपील की। अंत में प्राचार्या ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed