Rohtak News: वार्षिक खेलकूद में दिव्या बनीं बेस्ट एथलीट

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ज्योति ने 100 और 200 मीटर दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया। 400 मीटर दौड़ में शशि शर्मा प्रथम, दिव्या द्वितीय और खुशी तृतीय रहीं। 800 मीटर दौड़ में रवीना प्रथम, शशि शर्मा द्वितीय और खुशी तृतीय रहीं। रिले रेस में स्वाति ग्रुप प्रथम रहा। हाई जंप में आंचल, शॉटपुट में ईशानी और डिस्कस थ्रो में कीर्ति ने पहला स्थान हासिल किया।प्राचार्य रणधीर सिंह ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। जिला उच्चतर शिक्षा अधिकारी सत्यवान मलिक ने विजेताओं का उत्साहवर्धन किया।