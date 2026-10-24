फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Committee formed at Civil Hospital to address complaints of sexual harassment

Rohtak News: नागरिक अस्पताल में यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए समिति गठित

Sat, 24 Oct 2026 09:29 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 09:29 PM IST
विज्ञापन
Committee formed at Civil Hospital to address complaints of sexual harassment
24जेएनडी25: नागरिक अस्पताल में यौन उत्पीड़न समिति का जानकारी सार्वजनिक कर लगाया बोर्ड। संवाद
जींद। नागरिक अस्पताल में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न की रोकथाम और शिकायतों की सुनवाई के लिए गठित आंतरिक समिति की जानकारी सार्वजनिक की गई है। अस्पताल परिसर में इस संबंध में एक बोर्ड लगाया गया है, जिस पर समिति के सदस्यों के नाम, पद और संपर्क नंबर दर्ज हैं।
विज्ञापन

इसका उद्देश्य अस्पताल में कार्यरत महिला कर्मचारियों को शिकायत दर्ज कराने के लिए उचित माध्यम उपलब्ध कराना और कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना है। नागरिक अस्पताल में लगाए गए बोर्ड पर समिति को प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी (पॉश) नाम दिया गया है। इसमें कुल 10 सदस्यों को शामिल किया गया है। डॉ. मंजू बाला सिंगला (एसएमओ) को समिति की अध्यक्ष और डॉ. सुषमा लता (एसएमओ) को कन्वीनर बनाया गया है। इसके अलावा डॉ. सुधीर (आरएमओ), डॉ. शिप्रा (पैथोलॉजिस्ट), डॉ. संतलाल (एमओ), डॉ. सीमा वशिष्ठ, आरती लाठर, सरोज खन्ना, प्रोमिला और सुनीता दुहन को समिति में अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। आरती लाठर को बाहरी सदस्य और सरोज खन्ना को कानूनी सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है।
विज्ञापन

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए आंतरिक शिकायत समिति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके माध्यम से महिला कर्मचारी अपनी शिकायत संबंधित समिति के सामने रख सकती हैं। अस्पताल जैसे संस्थान में डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, अन्य महिला कर्मचारियों और कार्यस्थल पर आने वाली महिलाओं की सुरक्षा तथा सम्मान से जुड़ा वातावरण बनाए रखना आवश्यक है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed