152-डी पर पर सड़क हादसा: खेत में उतरी हरियाणा रोडवेज की बस, कई यात्री घायल

यात्रियों में मची चीख-पुकार

हादसे के दौरान बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। गनीमत रही कि बस पलटी नहीं और उस समय आसपास कोई अन्य वाहन भी नहीं था। कई यात्री मामूली चोटें लगने के बावजूद दूसरे वाहनों से अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए, जबकि कुछ घायलों को एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया।

हादसे के बावजूद चालक का हौसला रहा बरकरार

कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी के बेटे कर्ण प्रताप ने बताया कि वह नरवाना जा रहे थे। उनके सामने ही यह हादसा हुआ। उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाई और बस में सवार यात्रियों को नीचे उतारने में मदद की। इसके बाद तत्काल एंबुलेंस को फोन कर बुलाया गया, जिससे घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा सके।

इस दौरान उन्हें बस के पास चालक विकास लेटे हुए मिले। बातचीत के दौरान चालक बार-बार यही पूछ रहे थे कि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं या नहीं। जब उन्हें बताया गया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं तो उन्हें राहत मिली। कर्ण प्रताप ने कहा कि चालक विकास ने अपना हौसला और सूझबूझ बनाए रखी, जिसके चलते एक बड़ा हादसा होने से बच गया।