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Rewari News: लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए दस्तावेज दुरुस्त कराएं महिलाएं

Sat, 24 Oct 2026 11:14 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 24 Oct 2026 11:14 PM IST
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Women should ensure their documents are in order to avail the benefits of the Lado Lakshmi Yojana.
रेवाड़ी। प्रदेश सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को अपने दस्तावेज दुरुस्त कराने होंगे। बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होने या दस्तावेज में जन्मतिथि अलग-अलग होने पर आवेदन का सत्यापन अटक सकता है। ऐसे में महिलाओं को आवेदन से पहले परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय का विवरण, बैंक खाते और जन्मतिथि से संबंधित जानकारी की जांच करानी होगी।
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योजना के दूसरे चरण के तहत जिले में करीब 52 हजार महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य है। अब तक 10 हजार से अधिक महिलाएं पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर चुकी हैं। विभाग की ओर से इन आवेदनों का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन पूरा होने के बाद पात्र महिलाओं की पेंशन आईडी जारी की जाएगी और इसके बाद योजना के तहत आर्थिक सहायता शुरू होगी।
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बैंक खाते और जन्मतिथि का सत्यापन जरूरी
आवेदन प्रक्रिया में कई महिलाओं के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं होने और दस्तावेज में जन्मतिथि अलग-अलग दर्ज होने के कारण परेशानी आ रही है। महिलाओं को सलाह दी गई है कि वे अपने बैंक खाते को सक्रिय रखें और आधार सीडिंग सुनिश्चित करें।
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साथ ही परिवार पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज में दर्ज जन्मतिथि का मिलान कर लें। जिन महिलाओं के आवेदन में कोई त्रुटि मिलेगी, उन्हें पोर्टल के माध्यम से इसकी सूचना दी जाएगी, ताकि वे समय रहते सुधार करवा सकें।


पहले चरण में 18 हजार महिलाएं लाभार्थी
योजना के पहले चरण में जिले की करीब 18 हजार महिलाएं लाभ ले रही हैं। उन्हें हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। दूसरे चरण में आवेदन करने वाली महिलाओं को सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही योजना का लाभ मिल सकेगा।
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