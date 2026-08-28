Rewari News: पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षा का लिया संकल्प
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 28 Aug 2026 11:17 PM IST
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बूढ़पुर। भगवान परशुराम शिक्षा समिति बूढ़पुर के प्रांगण में श्रावणी पूर्णिमा पर हवन किया गया। कार्यक्रम संस्था के प्रधान सत्य प्रकाश गौतम की अध्यक्षता में आचार्य विशाल शास्त्री ने यज्ञ संपन्न कराया। कार्यक्रम में पेड़-पौधों को रक्षा सूत्र बांधकर संरक्षण का संकल्प लिया गया।
संस्था के प्रधान सत्य प्रकाश गौतम ने कहा कि रक्षाबंधन केवल बहनों द्वारा भाइयों को राखी बांधने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रकृति की रक्षा का संकल्प लेने का अवसर भी है। उन्होंने समाज से नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रहने तथा युवा पीढ़ी को नशामुक्त और संस्कारवान बनाने की अपील की।
हिमालय परिवार हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण शर्मा ने संस्था के विकास की रूपरेखा साझा की। उन्होंने बताया कि संस्था को दर्पण में पंजीकृत कराया गया है। सरकार और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से कंपनियों के सामाजिक दायित्व कोष से आर्थिक सहयोग प्राप्त कर संस्था के भवन निर्माण का कार्य शुरू कराने का प्रयास किया जाएगा।
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संस्था के प्रधान सत्य प्रकाश गौतम ने कहा कि रक्षाबंधन केवल बहनों द्वारा भाइयों को राखी बांधने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रकृति की रक्षा का संकल्प लेने का अवसर भी है। उन्होंने समाज से नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रहने तथा युवा पीढ़ी को नशामुक्त और संस्कारवान बनाने की अपील की।
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हिमालय परिवार हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण शर्मा ने संस्था के विकास की रूपरेखा साझा की। उन्होंने बताया कि संस्था को दर्पण में पंजीकृत कराया गया है। सरकार और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से कंपनियों के सामाजिक दायित्व कोष से आर्थिक सहयोग प्राप्त कर संस्था के भवन निर्माण का कार्य शुरू कराने का प्रयास किया जाएगा।
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