विज्ञापन

रेवाड़ी। लघु सचिवालय सभागार में आयोजित समाधान शिविर में एसडीएम रेवाड़ी दलबीर सिंह ने आमजन की शिकायतें सुनीं। इस दौरान रेवाड़ी से नांगलमूंदी, चौकी नंबर-2, कुमरोधा, मौतला, कहाड़ी रूट पर चलने वाली रोडवेज बस सेवा बंद होने की शिकायत पर एसडीएम ने हरियाणा राज्य परिवहन के महाप्रबंधक को इस रूट पर पुन बस संचालित करने के निर्देश दिए हैं। रेवाड़ी शहर के वार्ड नंबर-30 में सफाई कर्मचारी न होने की शिकायत पर एसडीएम ने नगर परिषद के अधिकारी को सफाई कर्मचारी भेजने व नियमित रूप से सफाई करवाने के आदेश दिए हैं। इस अवसर पर सीटीएम जितेंद्र कुमार, डीएसपी संजीव सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।