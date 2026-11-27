Rewari News: चार घंटे के विशेष अभियान में 670 वाहन चालकों के चालान, 47 वाहन जब्त
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 27 Nov 2026 11:51 PM IST
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रेवाड़ी। सर्दी और कोहरे के मौसम में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने विशेष वाहन जांच अभियान चलाया। जिलेभर में की गई नाकाबंदी के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 670 वाहन चालकों के चालान काटे गए। वहीं, गंभीर अनियमितताएं मिलने पर 47 वाहनों को जब्त किया गया।
अभियान के तहत प्रमुख चौराहों, संवेदनशील मार्गों और सीमावर्ती नाकों पर पुलिस टीमें तैनात रहीं। इस दौरान दोपहिया और चारपहिया वाहनों की जांच की गई। पुलिस ने वाहन चालकों के दस्तावेज के साथ नंबर प्लेट और यातायात नियमों के पालन की भी जांच की।
अभियान के दौरान ट्रिपल राइडिंग के 56, बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के 48 और बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों के 27 चालान काटे गए। इसके अलावा नशे में वाहन चलाने पर तीन और वाहनों पर काली फिल्म लगाने पर एक चालक का चालान किया गया। शेष चालान अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ किए गए।
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पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि नशे में वाहन चलाने, काली फिल्म लगाने, ट्रिपल राइडिंग करने और बिना नंबर प्लेट या अवैध नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। सर्दी और कोहरे के दौरान सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के साथ आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे।
उन्होंने वाहन चालकों से हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने और नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने की अपील की।
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अभियान के तहत प्रमुख चौराहों, संवेदनशील मार्गों और सीमावर्ती नाकों पर पुलिस टीमें तैनात रहीं। इस दौरान दोपहिया और चारपहिया वाहनों की जांच की गई। पुलिस ने वाहन चालकों के दस्तावेज के साथ नंबर प्लेट और यातायात नियमों के पालन की भी जांच की।
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अभियान के दौरान ट्रिपल राइडिंग के 56, बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के 48 और बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों के 27 चालान काटे गए। इसके अलावा नशे में वाहन चलाने पर तीन और वाहनों पर काली फिल्म लगाने पर एक चालक का चालान किया गया। शेष चालान अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ किए गए।
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पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि नशे में वाहन चलाने, काली फिल्म लगाने, ट्रिपल राइडिंग करने और बिना नंबर प्लेट या अवैध नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। सर्दी और कोहरे के दौरान सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के साथ आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे।
उन्होंने वाहन चालकों से हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने और नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने की अपील की।