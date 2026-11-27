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अभियान के तहत प्रमुख चौराहों, संवेदनशील मार्गों और सीमावर्ती नाकों पर पुलिस टीमें तैनात रहीं। इस दौरान दोपहिया और चारपहिया वाहनों की जांच की गई। पुलिस ने वाहन चालकों के दस्तावेज के साथ नंबर प्लेट और यातायात नियमों के पालन की भी जांच की।अभियान के दौरान ट्रिपल राइडिंग के 56, बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के 48 और बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों के 27 चालान काटे गए। इसके अलावा नशे में वाहन चलाने पर तीन और वाहनों पर काली फिल्म लगाने पर एक चालक का चालान किया गया। शेष चालान अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ किए गए।पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि नशे में वाहन चलाने, काली फिल्म लगाने, ट्रिपल राइडिंग करने और बिना नंबर प्लेट या अवैध नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। सर्दी और कोहरे के दौरान सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के साथ आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे।उन्होंने वाहन चालकों से हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने और नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने की अपील की।