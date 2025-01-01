Rewari News: 6 दिसंबर को धूमधाम से मनाई जाएगी स्वतंत्रता सेनानी डूंगरमल धानक की जयंती

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बैठक में समाज के लोगों को नशे की प्रवृत्ति से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाने पर सहमति बनी। इसके अलावा दीपावली के दौरान बढ़े प्रदूषण को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण कम करने के लिए सामूहिक प्रयास करने का निर्णय लिया गया। संस्था समाज के युवाओं को सरकारी नौकरियों के अवसरों और उनकी तैयारी के प्रति भी जागरूक करेगी। इस अवसर पर ओमप्रकाश डाबला, वेदप्रकाश बनवाल, सुभाष सोलंकी, अतर सिंह खटक, विजय डाबला, मुकेश कुमार, प्रभातीलाल, शीशराम, टीनू, रवि कुमार बामणिया, रवि प्रकाश इंदौरा, अशोक मसीत, प्रकाशचंद खनगवाल और सोमदत्त सहित अन्य पदाधिकारियों ने विचार रखे। विज्ञापन

बैठक में सोनू महावर, ब्रह्मदत्त थानेदार, दिलीप ठेकेदार, हरीराम पूर्व सरपंच, हरिसिंह, मुंशीराम, प्रताप सिंह, रतन सिंह, हवा सिंह, सुनील कुमार, नरेश पंच, प्रेमप्रकाश मोरवाल, सतपाल और सुरेंद्र सोलंकी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। बैठक में समाज के लोगों को नशे की प्रवृत्ति से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाने पर सहमति बनी। इसके अलावा दीपावली के दौरान बढ़े प्रदूषण को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण कम करने के लिए सामूहिक प्रयास करने का निर्णय लिया गया। संस्था समाज के युवाओं को सरकारी नौकरियों के अवसरों और उनकी तैयारी के प्रति भी जागरूक करेगी। इस अवसर पर ओमप्रकाश डाबला, वेदप्रकाश बनवाल, सुभाष सोलंकी, अतर सिंह खटक, विजय डाबला, मुकेश कुमार, प्रभातीलाल, शीशराम, टीनू, रवि कुमार बामणिया, रवि प्रकाश इंदौरा, अशोक मसीत, प्रकाशचंद खनगवाल और सोमदत्त सहित अन्य पदाधिकारियों ने विचार रखे।बैठक में सोनू महावर, ब्रह्मदत्त थानेदार, दिलीप ठेकेदार, हरीराम पूर्व सरपंच, हरिसिंह, मुंशीराम, प्रताप सिंह, रतन सिंह, हवा सिंह, सुनील कुमार, नरेश पंच, प्रेमप्रकाश मोरवाल, सतपाल और सुरेंद्र सोलंकी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।

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रेवाड़ी। समस्त धानक समाज जिला रेवाड़ी की आवश्यक बैठक संत कबीर चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले कुतुबपुर स्थित धानक धर्मशाला में हुई। बैठक की अध्यक्षता छाजूराम सोलंकी ने की, जबकि संचालन दयाराम मोरवाल ने किया। इसमें समाज के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि समाज की ओर से 6 दिसंबर को स्वतंत्रता सेनानी डूंगरमल धानक की राज्यस्तरीय जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। कार्यक्रम की तैयारियों के लिए सभी ब्लॉकों के पदाधिकारियों और जिला कार्यकारिणी सदस्यों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं।