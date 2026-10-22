Rewari News: सीहा खंड के स्कूलों का किया निरीक्षण, टॉपर्स सम्मानित
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Thu, 22 Oct 2026 11:49 PM IST
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रेवाड़ी। डिप्टी डीईओ ने सीहा स्थित सीएम ईईई राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और राजकीय प्राथमिक पाठशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शैक्षणिक गतिविधियों और विद्यालयों में उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अर्धवार्षिक परीक्षाओं के छठी से 12वीं कक्षा तक के टॉपर्स को सम्मानित किया।
प्रधानाचार्य सत्यवीर नाहड़िया ने बताया कि डिप्टी डीईओ डॉ. राजेंद्र सिंह यादव ने निरीक्षण के दौरान प्रार्थना सभा, सदन प्रक्रिया, कक्षा प्रबंधन, मिड डे मील व्यवस्था, खेल नर्सरी, प्रयोगशालाओं, शौचालयों, स्कूल प्रबंधन समिति के रिकॉर्ड और बालिका मंच का निरीक्षण किया गया।
डॉ. यादव ने दोनों विद्यालयों की कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों से संवाद किया और शिक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
उन्होंने अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों की सराहना करते हुए उन्हें आगे भी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएस) की परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और स्टाफ का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर जेबीटी हेड सुमित्रा देवी सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा।
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प्रधानाचार्य सत्यवीर नाहड़िया ने बताया कि डिप्टी डीईओ डॉ. राजेंद्र सिंह यादव ने निरीक्षण के दौरान प्रार्थना सभा, सदन प्रक्रिया, कक्षा प्रबंधन, मिड डे मील व्यवस्था, खेल नर्सरी, प्रयोगशालाओं, शौचालयों, स्कूल प्रबंधन समिति के रिकॉर्ड और बालिका मंच का निरीक्षण किया गया।
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डॉ. यादव ने दोनों विद्यालयों की कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों से संवाद किया और शिक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
उन्होंने अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों की सराहना करते हुए उन्हें आगे भी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएस) की परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और स्टाफ का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर जेबीटी हेड सुमित्रा देवी सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा।
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