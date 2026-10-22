Rewari News: सीहा खंड के स्कूलों का किया निरीक्षण, टॉपर्स सम्मानित

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प्रधानाचार्य सत्यवीर नाहड़िया ने बताया कि डिप्टी डीईओ डॉ. राजेंद्र सिंह यादव ने निरीक्षण के दौरान प्रार्थना सभा, सदन प्रक्रिया, कक्षा प्रबंधन, मिड डे मील व्यवस्था, खेल नर्सरी, प्रयोगशालाओं, शौचालयों, स्कूल प्रबंधन समिति के रिकॉर्ड और बालिका मंच का निरीक्षण किया गया।डॉ. यादव ने दोनों विद्यालयों की कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों से संवाद किया और शिक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।उन्होंने अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों की सराहना करते हुए उन्हें आगे भी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएस) की परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और स्टाफ का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर जेबीटी हेड सुमित्रा देवी सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा।