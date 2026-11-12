Rewari News: विवाहिता दो बच्चों सहित लापता

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धारूहेड़ा। भगत सिंह चौक स्थित वार्ड नंबर-6 से एक विवाहिता दो मासूम बच्चों के साथ लापता हो गई। सास की शिकायत पर धारूहेड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में सास ने बताया कि 9 अक्तूबर को दोपहर करीब 12 बजे वह और उनका बेटा राहुल घर पर थे। उस समय पुत्रवधू और दोनों बच्चे भी घर में मौजूद थे। इसके बाद वह किसी काम से बाहर थीं। दोपहर करीब डेढ़ से दो बजे के बीच जब वह वापस लौटीं तो घर के दरवाजे बंद मिले। घर में पुत्रवधू और दोनों बच्चे नहीं थे।