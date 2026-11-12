Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Married woman goes missing along with her two children

Rewari News: विवाहिता दो बच्चों सहित लापता

Thu, 12 Nov 2026 10:16 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Thu, 12 Nov 2026 10:16 PM IST
विज्ञापन
Married woman goes missing along with her two children
धारूहेड़ा। भगत सिंह चौक स्थित वार्ड नंबर-6 से एक विवाहिता दो मासूम बच्चों के साथ लापता हो गई। सास की शिकायत पर धारूहेड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में सास ने बताया कि 9 अक्तूबर को दोपहर करीब 12 बजे वह और उनका बेटा राहुल घर पर थे। उस समय पुत्रवधू और दोनों बच्चे भी घर में मौजूद थे। इसके बाद वह किसी काम से बाहर थीं। दोपहर करीब डेढ़ से दो बजे के बीच जब वह वापस लौटीं तो घर के दरवाजे बंद मिले। घर में पुत्रवधू और दोनों बच्चे नहीं थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed