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Rewari News: महापुरुषों के आदर्शों को लेकर अभियान चलाएगा लोक सेवा मंच

Sat, 24 Oct 2026 11:18 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 24 Oct 2026 11:18 PM IST
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Lok Seva Manch will launch a campaign based on the ideals of great figures.
अभियान चलाने की योजना बनाने के दौरान एकजुट संस्था के पदाधिकारी। स्रोत : संस्था
रेवाड़ी। सामाजिक संगठन लोक सेवा मंच ने महापुरुषों के राष्ट्रीय मूल्यों एवं आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य लोगों को महापुरुषों के विचारों, देशभक्ति और सामाजिक मूल्यों के प्रति प्रेरित करना है।
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सामाजिक कार्यकर्ता अशोक प्रधान ने कहा कि आजादी के आंदोलन के दौरान महापुरुषों ने लोगों को एकजुट कर देश को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके विचार और आदर्श आज भी राष्ट्र एवं समाज को प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाना समय की आवश्यकता है।
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इस संबंध में अशोक प्रधान ने शहीद यादगार मंच हरियाणा के प्रांतीय अध्यक्ष श्रीपाल शर्मा और महासचिव विजय सिंह कोच से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम चलाने का संकल्प व्यक्त किया गया।
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शहीद यादगार मंच के पदाधिकारियों और गणमान्य लोगों ने अशोक प्रधान को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भेंट कर शहीदों के आदर्शों को आगे बढ़ाने के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दीं और समर्थन जताया।
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