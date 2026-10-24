Rewari News: महापुरुषों के आदर्शों को लेकर अभियान चलाएगा लोक सेवा मंच

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सामाजिक कार्यकर्ता अशोक प्रधान ने कहा कि आजादी के आंदोलन के दौरान महापुरुषों ने लोगों को एकजुट कर देश को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके विचार और आदर्श आज भी राष्ट्र एवं समाज को प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाना समय की आवश्यकता है।इस संबंध में अशोक प्रधान ने शहीद यादगार मंच हरियाणा के प्रांतीय अध्यक्ष श्रीपाल शर्मा और महासचिव विजय सिंह कोच से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रीय स्तर पर मुहिम चलाने का संकल्प व्यक्त किया गया।शहीद यादगार मंच के पदाधिकारियों और गणमान्य लोगों ने अशोक प्रधान को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भेंट कर शहीदों के आदर्शों को आगे बढ़ाने के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दीं और समर्थन जताया।