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शुक्रवार को अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे में दिन के तापमान में 1.1 डिग्री की बढ़ोतरी हुई, जबकि रात का तापमान 0.6 डिग्री गिर गया। इससे सुबह और देर रात ठंड का अहसास बढ़ने लगा है।दिन में धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिल रही है। मौसम में बदलाव का असर लोगों की दिनचर्या पर भी दिखाई देने लगा है। सुबह की सैर करने वाले लोग अब देर से घरों से निकल रहे हैं।मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार 28 से 30 नवंबर के बीच अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान करीब 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।दिसंबर की शुरुआत में भी अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री के आसपास रह सकता है। इस दौरान सुबह के समय धुंध छाने की संभावना है, जबकि दिन में आसमान साफ रहने से धूप निकलेगी।मौसम विभाग ने हरियाणा में 27 से 29 नवंबर तक कुछ स्थानों पर घने कोहरे की संभावना जताई है। हालांकि, फिलहाल अगले सात दिनों में शीतलहर की चेतावनी नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में सुबह-शाम ठंड का असर बना रहेगा, जबकि दोपहर में धूप से राहत मिलने की संभावना है।