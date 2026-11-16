Rewari News: स्कूल अनुदान की पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संघ पदाधिकारियों ने कहा कि नई व्यवस्था में स्कूल मुखिया को पोर्टल पर बिल तैयार करना पड़ता है और भुगतान खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से होता है। सामान खरीदने से पहले जीएसटी बिल और कोटेशन जुटाना तथा छोटी-मोटी मरम्मत के लिए मजदूरों के पैन और बैंक खाते का विवरण लेना व्यावहारिक रूप से कठिन है।प्राथमिक विद्यालयों में लिपिकीय कर्मचारियों की कमी के कारण इसका अतिरिक्त भार शिक्षकों पर पड़ता है। समिति के खातों में सीधे अनुदान मिलने से जरूरी खरीद और मरम्मत समय पर हो सकेगी।संघ ने सेवारत नियमित प्राथमिक शिक्षकों के एसीपी प्रकरण केवल एचटेट उत्तीर्ण नहीं होने के आधार पर रोकने के निर्देशों पर पुनर्विचार करने की मांग की। साथ ही जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अनुभाग अधिकारी नियुक्त करने की मांग उठाई, ताकि लंबित एसीपी मामलों का समयबद्ध निपटारा हो सके।इसके अलावा स्वीकृत एलटीसी दावों के भुगतान के लिए तुरंत बजट जारी करने की मांग भी की गई। इस दौरान जिला प्रधान लखन यादव, महासचिव प्रवीण यादव, राज्य उपप्रधान धर्मेंद्र यादव, संरक्षक शिव प्रकाश, पवन यादव, ब्रह्मदेव प्रधान, अशोक कुमार, नरेंद्र सिंह और डॉ. संजय सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।