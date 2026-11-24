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परियोजना के तहत दिल्ली से गुरुग्राम, मानेसर, धारूहेड़ा, रेवाड़ी, बावल और नीमराना होते हुए शाहजहांपुर तक तेज गति की रेल सुविधा विकसित करने की मांग की गई है।जगमोहन यादव के आह्वान पर इस मुद्दे को लेकर लोगों की बैठक हुई। इसमें राष्ट्रीय सामाजिक संगठन लोक सेवा मंच के नेतृत्व में परियोजना को शुरू कराने के लिए लगातार आवाज उठाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने रेवाड़ी, बावल और शाहजहांपुर क्षेत्र में नागरिकों से बातचीत कर उनकी राय जानी।लोक सेवा मंच के अशोक प्रधान ने कहा कि आरआरटीएस परियोजना शुरू होने में हो रही देरी से क्षेत्र के विकास की संभावनाएं प्रभावित हो रही हैं। सरकारों को जनहित में इससे जुड़ी बाधाओं को दूर कर काम जल्द शुरू करवाना चाहिए। इससे दिल्ली-एनसीआर और राजस्थान के बीच आवागमन आसान होगा। साथ ही औद्योगिक और आवासीय विकास को भी गति मिल सकती है।अशोक प्रधान ने कहा कि अरावली क्षेत्र में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं। यहां की पहाड़ियों और प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए। इसके अलावा ग्रामीणों ने गांवों में तीन और चार करम के कच्चे रास्तों को पक्का करवाने की मांग भी उठाई है।