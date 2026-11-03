Rewari News: कंपनी कर्मचारी का मोबाइल हैक कर निकाले 1.44 लाख

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पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 25 अक्तूबर की रात 10 बजे वह खाना खाने के बाद वह सो गया। सुबह करीब 4 बजे अलार्म बजने पर उसकी नींद खुली तो मोबाइल पर 5-6 अनजान नंबरों से मिस्ड कॉल आई हुई थीं।वह फोन में आई कॉल चेक कर रहा था, इसी दौरान बैंक के कस्टमर केयर से कॉल आई। बैंक की ओर से बताया गया कि उसके खाते से कुछ ट्रांजेक्शन हुई हैं। इसके बाद उसने खाते की जांच की तो चार बार में कुल 1,44,813 रुपये निकाले जाने का पता चला।इस दौरान उनका मोबाइल हैक हो गया था और उसे इसकी जानकारी भी नहीं हुई। मोबाइल में आई कॉल और खाते से हुई ट्रांजेक्शन की सूचना मिलने के बाद उसे साइबर ठगी का एहसास हुआ। उसने तुरंत 1930 पर शिकायत की।पीड़ित ने शिकायत में खाते से हुई चारों ट्रांजेक्शन का विवरण भी दिया है। पहली ट्रांजेक्शन 15,164 रुपये की मेक माय ट्रिप के नाम पर हुई। दूसरी बार मेक माय ट्रिप इंडिया फ्लाइट के नाम से 16,334 रुपये और तीसरी बार इसी नाम से 18,542 रुपये निकाले गए।इसके अलावा अलीबाबा नाम के खाते में 94,773 रुपये की ट्रांजेक्शन हुई। इस तरह खाते से कुल 1,44,813 रुपये निकल गए। दीपक ने पुलिस से मामले में एफआईआर दर्ज कर रकम वापस दिलाने की मांग की है। साइबर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।