Rewari News: सीजेएम ने आस्था कुंज बाल गृह का किया निरीक्षण, भोजन की गुणवत्ता जांची

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सीजेएम ने आस्था कुंज के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल, सुरक्षा और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।उन्होंने बाल गृह परिसर में संचालित दत्तक ग्रहण अभिकरण का भी निरीक्षण किया, जहां छह बच्चे मौजूद थे। उन्होंने वहां उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बच्चों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने पर जोर दिया।निरीक्षण के दौरान डॉ. रेनू सोलखे ने बच्चों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच की, जो संतोषजनक पाई गई। इसके अलावा बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सुविधाओं का भी निरीक्षण किया, जो सही एवं दुरुस्त मिलीं।डॉ. रेनू सोलखे ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी गरीब एवं कमजोर वर्गों को कानूनी सहायता और आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्राधिकरण जरूरतमंद बच्चों की सहायता के लिए सदैव तत्पर है।उन्होंने आस्था कुंज के स्टाफ की कार्यप्रणाली पर संतोष व्यक्त करते हुए बच्चों के हितों को सर्वोपरि रखने और उनकी देखभाल में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए।