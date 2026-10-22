फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   CJM inspected the Aastha Kunj Children's Home and checked the quality of the food.

Rewari News: सीजेएम ने आस्था कुंज बाल गृह का किया निरीक्षण, भोजन की गुणवत्ता जांची

Thu, 22 Oct 2026 11:53 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Thu, 22 Oct 2026 11:53 PM IST
विज्ञापन
CJM inspected the Aastha Kunj Children's Home and checked the quality of the food.
आस्था कुंज बाल गृह के औचक निरीक्षण पर पहुंची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉ. रेनू सोलखे।
रेवाड़ी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉ. रेनू सोलखे ने वीरवार को आस्था कुंज बाल गृह का निरीक्षण किया। इस दौरान बाल गृह में 16 बच्चे मिले। उन्होंने बच्चों से व्यवस्था, खान-पान और शिक्षा की जानकारी ली। साथ ही भोजन की गुणवत्ता भी जांची।
विज्ञापन

सीजेएम ने आस्था कुंज के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल, सुरक्षा और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।
विज्ञापन

उन्होंने बाल गृह परिसर में संचालित दत्तक ग्रहण अभिकरण का भी निरीक्षण किया, जहां छह बच्चे मौजूद थे। उन्होंने वहां उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बच्चों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

निरीक्षण के दौरान डॉ. रेनू सोलखे ने बच्चों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच की, जो संतोषजनक पाई गई। इसके अलावा बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सुविधाओं का भी निरीक्षण किया, जो सही एवं दुरुस्त मिलीं।
डॉ. रेनू सोलखे ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी गरीब एवं कमजोर वर्गों को कानूनी सहायता और आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्राधिकरण जरूरतमंद बच्चों की सहायता के लिए सदैव तत्पर है।

उन्होंने आस्था कुंज के स्टाफ की कार्यप्रणाली पर संतोष व्यक्त करते हुए बच्चों के हितों को सर्वोपरि रखने और उनकी देखभाल में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed