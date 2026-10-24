Rewari News: खिजुरी में तेल चोरी के नए ठिकाने पर सीआईए का छापा, 2200 लीटर से अधिक ज्वलनशील पदार्थ जब्त

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सीआईए रेवाड़ी के इंचार्ज निरीक्षक संजय कुमार ने बताया कि टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि खिजुरी गांव के एकांत क्षेत्र में अवैध तेल का कारोबार चल रहा है। इसके बाद टीम गठित कर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान मौके से 11.5 ड्रमों में भरा करीब 2200 लीटर से अधिक ज्वलनशील पदार्थ और छह खाली ड्रम बरामद हुए।पुलिस के अनुसार, मौके से दो पिकअप मिली हैं। इनमें ड्रमों से तेल भरने और निकालने के लिए विशेष इलेक्ट्रिक व मैकेनिकल मशीनें फिट की गई थीं। इसके अलावा पाइप, कीप, बाल्टियां और अन्य उपकरण भी जब्त किए गए हैं। पुलिस जांच कर रही है कि इस ठिकाने पर तेल कहां से लाया जाता था और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे।सीआईए इंचार्ज के अनुसार पुलिस इससे पहले मॉडल टाउन और कसौला क्षेत्र में भी तेल चोरी करने वाले गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि लगातार दबिश के बाद अवैध कारोबार में शामिल लोगों ने खिजुरी के एकांत इलाके में नया ठिकाना बना लिया था।राजस्थान में सप्लाई की आशंकाप्रारंभिक जांच के अनुसार यहां से अवैध तेल राजस्थान में सप्लाई किए जाने की आशंका है। पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि अवैध कारोबार और सार्वजनिक सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना धारूहेड़ा पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस तेल के स्रोत, सप्लाई नेटवर्क और इसमें शामिल आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।एक महीने में तीन जगह तेल चोरी का खुलासापिछले डेढ़ महीने में गुजरीवास, भवाड़ी और खिजुरी में छापेमारी के दौरान करीब 7,370 लीटर पेट्रोल, डीजल और थिनर बरामद किया गया है। इन कार्रवाइयों में ड्रम, मोटर, पाइप और अन्य उपकरण भी जब्त किए गए हैं। चोरी किया गया तेल राजस्थान में सप्लाई किए जाने की बात सामने आई है। 11 सितंबर को गुजरीवास में सीआईए टीम ने छापा मारकर करीब 730 लीटर पेट्रोल और 440 लीटर डीजल बरामद किया था। मौके से पिकअप, ड्रम, मोटर और पाइप भी मिले थे। इसके बाद 20 सितंबर को भवाड़ी में संयुक्त पुलिस टीम ने कार्रवाई कर करीब 2,100 लीटर पेट्रोल, 540 लीटर डीजल और 1,300 लीटर थिनर जब्त किया था।